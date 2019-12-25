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Иномарка наехала на шестиклассницу у трамвайной остановки в Невском районе
Сегодня, 8:39
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Иномарка наехала на шестиклассницу у трамвайной остановки в Невском районе

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Водитель в 2023 году к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 28 раз.

Во вторник, 10 октября, на проспекте Обуховской Обороны произошло ДТП, в результате которого в больнице оказалась школьница. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 33-летний водитель Kia двигался от улицы Ольги Берггольц в сторону проспекта Елизарова. На трамвайной остановке он совершил наезд на вышедшую из транспорта 12-летнюю шестиклассницу.

Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом кости левой голени в состоянии средней тяжести.

Водитель Kia в 2023 году к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 28 раз.

Ранее мы сообщили о том, что в массовой аварии на ЗСД пострадал один пассажир.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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