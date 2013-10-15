В массовой аварии на ЗСД пострадал один пассажир

Водители не пострадали.

Полицией проводится проверка по факту массовой аварии на ЗСД, произошедшей утром 10 октября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, в 07:35 на 19 км ЗСД 60-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, не справился с управлением, возможно, из-за скользкой дороги. Автомобиль вынесло в левый ряд, где он столкнулся с автомобилем Hyundai , Kia Cerato и грузовиком "Газель".

В результате ДТП травмы легкой степени тяжести получила женщина-пассажир Toyota, водители не пострадали.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП| Санкт-Петербург