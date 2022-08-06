Авария на ЗСД собрала огромную пробку

ДТП произошло в районе "Газпром Арены".

Массовая авария с участием трёх автомобилей произошла 10 октября на ЗСД рядом с "Газпром Ареной". Об инциденте сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП| Санкт-Петербург".

Как сообщили другие автомобилисты, на ЗСД сегодня скользкая дорога, это и могло стать причиной аварии. Участниками ДТП стали две легковушки и внедорожник.

Сейчас на месте аварии работают экстренные службы, на участке собралась большая пробка.

Накануне в ДТП на автодороге "Петергоф – Кейкино" погиб 72-летний водитель.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП| Санкт-Петербург