Авария на ЗСД собрала огромную пробку

Массовая авария с участием трёх автомобилей произошла 10 октября на ЗСД рядом с "Газпром Ареной". Об инциденте сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП| Санкт-Петербург".
Как сообщили другие автомобилисты, на ЗСД сегодня скользкая дорога, это и могло стать причиной аварии. Участниками ДТП стали две легковушки и внедорожник.
Сейчас на месте аварии работают экстренные службы, на участке собралась большая пробка.
Накануне в ДТП на автодороге "Петергоф – Кейкино" погиб 72-летний водитель.
Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП| Санкт-Петербург
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