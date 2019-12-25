Водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем .

Полицией Ломоносовского района Ленобласти проводится проверка смертельного ДТП на автодороге "Петергоф-Кейкино". Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 63 км автодороги "Петергоф – Кейкино" вечером 9 октября 72-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-2111", не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем ГАЗель NEXT.

В результате ДТП водитель "ВАЗ" от полученных травм скончался на месте происшествия. Устанавливаются детали происшествия.

Накануне Skoda перевернулась на перекрёстке Московского проспекта и собрала пробку.

Фото: МВД