"Капсула времени": в продаже появился почти новый ВАЗ-2103 с пробегом 4500 км

Продавец утверждает, что машину хранили в гараже, бережно оберегая от влаги и пыли.

На сайте частных объявлений появилось редкое предложение — ВАЗ-2103 1979 года выпуска, находящийся в почти идеальном состоянии. Автомобиль выставлен на продажу в Геленджике. За 46 лет седан проехал всего 4500 километров и всё это время находился в одной семье. На объявление наткнулись журналисты портала 110km.ru.

Продавец утверждает, что машину хранили в гараже, бережно оберегая от влаги и пыли. Последние пять лет автомобиль не эксплуатировался и стоял на консервации. Благодаря этому лакокрасочное покрытие сохранило блеск, а салон — чистоту и свежесть заводской обивки. Хромированные детали не потускнели, детали интерьера выглядят почти как новые.

Модель ВАЗ-2103, известная как "трешка", была одной из самых престижных в линейке "Жигулей". Она отличалась четырьмя круглыми фарами, тахометром на панели приборов и улучшенной отделкой. Разработанная в сотрудничестве с Fiat, она базировалась на платформе Fiat 124 Special, но получила более мощный двигатель и адаптированную подвеску.

Под капотом — 1,5-литровый мотор мощностью 75 л.с., работающий в паре с механической коробкой передач. Привод — задний. Продавец уверяет, что все агрегаты полностью исправны, хотя отмечает незначительные дефекты: царапины на кузове и перекрашенное переднее правое крыло.

Стоимость автомобиля — 550 тысяч рублей. Хотя цена может показаться высокой, для машины с подтверждённой историей, низким пробегом и полной оригинальностью она выглядит вполне оправданной. Интерес к советским автомобилям в хорошем состоянии стабильно растёт.

Фото: auto.ru (Torsten Maue)