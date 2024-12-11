В Кирове пьяный водитель на "Жигулях" устроил гонку с ДПС

Мужчину удалось поймать.

Водитель на "Жигулях" устроил гонку по российскому городу Кирову с сотрудниками ДПС. В результате происшествия нарушитель общественного порядка сбил несколько транспортных средств. Видеозапись с места происшествия оказалась в распоряжении телеканала "360.ru". В кадре заметно, что сотрудники полиции пытались остановить легковой автомобиль, однако шофер проигнорировал законное требование. Машина пыталась скрыться от преследования. В результате инспекторы выстрелили несколько раз по колесам "Жмгулей". Служебному экипажу на УАЗе удалось загнуть легковушку в сугроб. Позже при выяснении обстоятельств инцидента оказалось, что шофер-злоумышленник находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемого задержали.

Задержаны подозреваемые в грабеже на Энергетиков.

Фото и видео: 360.ru