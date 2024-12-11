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Задержаны подозреваемые в грабеже на Энергетиков
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Задержаны подозреваемые в грабеже на Энергетиков

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Они отобрали у мужчины мобильный телефон и списали с банковского счета 37 тысяч рублей.

Полицейскими задержаны двое местных жителей, подозреваемых в грабеже на проспекте Энергетиков.

В полицию 14 декабря обратился 30-летний постоялец хостела на улице Конная с заявлением о том, что вечером 13 января у дома 4 по проспекту Энергетиков неизвестные насильно отобрали у него мобильный телефон и списали с банковского счета 37 тысяч рублей, после чего скрылись.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

По местам жительства в доме 2 по улице Кустодиева и доме 44 по улице Коммуны 15 января были задержаны двое неоднократно судимых неработающих местных жителя, 42 и 43 лет.

Нетрезвый мужчина напал на бригаду скорой помощи в Приморском районе.

Фото: Piter.tv

Теги: грабеж, энергетиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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