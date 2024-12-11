Нетрезвый мужчина напал на бригаду скорой помощи в Приморском районе

Задержанный был доставлен в полицейский участок, а затем госпитализирован с признаками алкогольной интоксикации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В четверг, 16 января, в 18:03 в отделение полиции Приморского района поступил сигнал от 37-летнего медика скорой помощи о том, что у дома № 60 на улице Школьной произошёл инцидент с нападением на бригаду.

По информации ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали 43-летнего мужчину из Курганской области, который ранее неоднократно имел проблемы с законом и находился в состоянии алкогольного опьянения. Он угрожал работникам скорой помощи ножом и повредил левое зеркало на их автомобиле, действуя из хулиганских побуждений.

Задержанный был доставлен в полицейский участок, а затем госпитализирован с признаками алкогольной интоксикации. Бригада скорой помощи не пострадала в ходе инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что задержан злоумышленник, напавший на женщину в церкви на Фермском шоссе.

Фото: Piter.TV