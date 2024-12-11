Задержан злоумышленник, напавший на женщину в церкви на Фермском шоссе

Им оказался 26-летний мужчина без постоянного места жительства и работы, ранее уже совершавший преступления.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 13 января, в 11:13 в полицию поступило сообщение о нападении на женщину в церкви, расположенной по адресу: Фермское шоссе, 38. По прибытию правоохранительных органов выяснилось, что неизвестный напал на 70-летнюю сотрудницу храма и скрылся с места происшествия. Женщина была доставлена в больницу.

По информации ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, сотрудники полиции Приморского района, занимаясь расследованием кражи в магазине на улице Мебельной, дом 2, где 11 января были похищены несколько мобильных телефонов, ноутбук, около 12 000 рублей и ключи от кассы, вышли на след подозреваемого. Им оказался 26-летний мужчина без постоянного места жительства и работы, ранее уже совершавший преступления. Злоумышленник был задержан вблизи дома 27 на Большой Озерной улице.

В процессе расследования выяснилось, что задержанный причастен к нападению на женщину в церкви. В своих показаниях он признался, что хотел похитить церковные пожертвования, но женщина помешала ему.

Задержанному предъявлены обвинения по двум статьям: ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Полицейские готовятся обратиться в суд с просьбой о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что у подопечной социальных служб в Петербурге вытащили деньги из кошелька.

Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти