У подопечной социальных служб в Петербурге вытащили деньги из кошелька

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В среду, 15 января, в 13:09 в полицию Красногвардейского района позвонила 47-летняя сотрудница социальной службы, сообщившая о краже денег у своей подопечной, проживающей в доме 54, к1 по проспекту Энергетиков,

По данному адресу проживают 86-летняя женщина и ее 58-летняя дочь, находящиеся под социальной опекой. 10 января заявительница посетила квартиру своих подопечных для выполнения служебных обязанностей. Она заметила, что двум женщинам по состоянию здоровья необходима госпитализация, и вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Заявительница утверждает, что до приезда врачей она увидела кошелек 86-летней женщины, полный денег, а после отъезда медперсонала она заметила, что кошелек опустел, что вызвало у неё подозрение в хищении денег врачами.

В полиции проводят проверку обстоятельств происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвый житель Ленобласти передал ложное сообщение об акте терроризма на вокзале.

Фото: Piter.TV