Нетрезвый житель Ленобласти передал ложное сообщение об акте терроризма на вокзале

Правоохранительные органы установили личность нарушителя и доставили его в отдел полиции.

Санкт-Петербургское линейное управление МВД РФ на транспорте возбудило уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма (часть 3 статьи 207 УК РФ) в отношении 50-летнего жителя Ленинградской области.

Согласно предварительным данным следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и действуя из хулиганских побуждений, сознательно совершил преступление, сообщив в службу 112 о якобы обнаруженном опасном предмете на вокзале.

Сотрудники транспортной полиции оперативно отреагировали на полученную информацию и тщательно осмотрели территорию железнодорожного вокзала и составы поездов. Опасных объектов найдено не было.

Правоохранительные органы установили личность нарушителя и доставили его в отдел полиции. Кроме того, в отношении мужчины был составлен административный протокол по статье 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("Появление в общественном месте в состоянии опьянения").

В настоящее время подозреваемому назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Фото: Piter.TV