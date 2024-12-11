В храме на Фермском шоссе неизвестный напал на пенсионерку

Пострадавшая помещена в реанимацию в тяжелом состоянии.

Неизвестный избил пожилую женщину в храме в Приморском районе Петербурга. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Предварительно, днем 13 января в храме Великомученика и Целителя Пантелеймона на Фермском шоссе на 70-летнюю пенсионерку напал мужчина с огнетушителем. Пострадавшую госпитализировали в Елизаветинскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, оскольчатым переломом костей носа и носовой перегородки со смещением. Она помещена в реанимацию в тяжелом состоянии.

Огнетушитель изъят. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ.

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Фото: Piter.TV