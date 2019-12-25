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На трассе "Кола" ВАЗ столкнулся со снегоуборочной техникой
Сегодня, 12:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На трассе "Кола" ВАЗ столкнулся со снегоуборочной техникой

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В результате происшествия водитель и пассажир легковушки оказались зажаты в автомобиле.

Мониторинг дорожной обстановки позволил спасателям максимально оперативно прийти на помощь при ДТП на трассе "Кола". Об этом рассказала Аварийно-спасательная служба ЛО.

На 114-ом километре трассы "Кола" произошло встречное столкновение ВАЗ 2114 и снегоуборочной машины. В результате происшествия водитель и пассажир легковушки оказались зажаты в автомобиле.

Спасатели поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога деблокировали пострадавших и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: ваз, трасса кола
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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