На трассе "Кола" ВАЗ столкнулся со снегоуборочной техникой

В результате происшествия водитель и пассажир легковушки оказались зажаты в автомобиле.

Мониторинг дорожной обстановки позволил спасателям максимально оперативно прийти на помощь при ДТП на трассе "Кола". Об этом рассказала Аварийно-спасательная служба ЛО.

На 114-ом километре трассы "Кола" произошло встречное столкновение ВАЗ 2114 и снегоуборочной машины. В результате происшествия водитель и пассажир легковушки оказались зажаты в автомобиле.

Спасатели поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога деблокировали пострадавших и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО