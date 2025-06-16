В Большой Ижоре полицейские задержали подростка, уходившего от погони на "Жигулях"

Для остановки лихача сотрудники полиции применили табельное оружие, произведя предупредительный выстрел в воздух и несколько прицельных – по колесам.

Полицейские задержали подростка, уходившего от погони на "Жигулях" в Ломоносовском районе Ленобласти. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В деревне Большая Ижора сотрудники Госавтоинспекции при патрулировании для проверки документов предприняли попытку остановить автомобиль "ВАЗ-2106". Водитель требование полицейских проигнорировал и попытался скрыться. Было организовано преследование нарушителя, в ходе которого тот грубо нарушал ПДД.

Для остановки лихача сотрудники полиции применили табельное оружие, произведя предупредительный выстрел в воздух и несколько прицельных – по колесам. Транспортное средство было остановлено, а водитель задержан. За рулем отечественной легковушки находился 17-летний молодой человек, не имеющий прав управления транспортным средством. Пострадавших в результате применения табельного оружия нет.

В отношении несовершеннолетнего нарушителя составлены административные материалы по статьям 12.6 КоАП РФ, 12.25 КоАП РФ, 12.37 КоАП РФ, 12.7 КоАП РФ. Автомобиль изъят и помещен на спецстоянку.

Также в Кингисеппском районе инспекторы со стрельбой остановили лихача на Mitsubishi.

Видео: МВД по СПб и ЛО