В Кингисеппском районе инспекторы со стрельбой остановили лихача на Mitsubishi

"Гонщик" отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В Кингисеппском районе Ленобласти полицейские задержали лихача на иномарке, пытавшегося уйти от погони. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во время ночного патрулирования на 124 километре автодороги "Нарва" экипаж Госавтоинспекции с целью проверки документов предпринял попытку остановить автомобиль Mitsubishi. Водитель иномарки требование полицейских проигнорировал и, значительно увеличив скорость, попытался скрыться. Автоинспекторы организовали преследование нарушителя.

Для остановки лихача, угрожавшего своими маневрами другим участникам движения, сотрудники полиции применили табельное оружие, выстрелив для предупреждения в воздух. Однако нарушитель не отреагировал на происходящее и продолжил движение, тогда полицейские произвели несколько прицельных выстрелов по колесам легковушки. Машина была остановлена, за рулем находился 51-летний петербуржец, а в салоне трое его товарищей, 48, 49 и 58 лет.

"Гонщик" отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении него был составлен соответствующий протокол по статье 12.26 КоАП РФ. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлены еще три протокола: по части 2 статьи 12.25, части 4 статьи 12.15, части 1 статьи 19.3 КоАП РФ.

В начале июня у ещё одного петербуржца конфисковали Chevrolet за повторное пьяное вождение.

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