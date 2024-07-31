У петербуржца конфисковали Chevrolet за повторное пьяное вождение

Также ему назначили 200 часов обязательных работ.

У петербургского водителя конфисковали автомобиль за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщили в прокуратуре Адмиралтейского района.

В суде установлено, что 28 декабря 2024 года Алексей Пилипенко управлял автомобилем в состоянии опьянения. Виновному судом было назначено наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Также суд согласился с позицией государственного обвинителя и в соответствии с п. "д" ч. 1 ст. 104.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации конфисковал его автомобиль Chevrolet.

В прошедшие выходные сотрудники ГИБДД Северной столицы провели крупномасштабный профилактический рейд под названием "Нетрезвый водитель". Итоги проверки показали наличие более сотни водителей, находившихся за рулем в нетрезвом виде. Всем нарушителям, среди которых были и дамы-автомобилистки, были выписаны административные протоколы по статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Фото: Piter.tv