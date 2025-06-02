Очередной масштабный рейд "Нетрезвый водитель" прошел в Петербурге в выходные

Итоги проверки показали наличие более сотни водителей, находившихся за рулем в нетрезвом виде.

В прошедшие выходные сотрудники ГИБДД северной столицы провели крупномасштабный профилактический рейд под названием "Нетрезвый водитель". Его цель — выявление и предотвращение случаев управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного опьянения, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Для проведения мероприятия на ключевых трассах и улицах города и области были развернуты около ста патрульных автомобилей. Итоги проверки показали наличие более сотни водителей, находившихся за рулем в нетрезвом виде. Всем нарушителям, среди которых были и дамы-автомобилистки, были выписаны административные протоколы по статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Примерно столько же автовладельцев отказалось пройти процедуру медицинского освидетельствования, что привело к возбуждению административного производства по статье 12.26 КоАП РФ. Всех указанных лиц лишили права управлять транспортным средством и обязали выплатить штраф.

Особое внимание уделялось выявлению рецидивистов: десять водителей, замеченных повторно в управлении машиной в нетрезвом состоянии, столкнутся с куда более серьезными последствиями. Против них инициированы уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей строгое наказание за повторное правонарушение такого характера.

Ранее мы сообщили о том, что неадекватного мужчину со страйкбольным автоматом задержали на Приозерском шоссе.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти