Блогер миллионник разбил раритетный Chevrolet El Camino 1974 года в Петербурге

Автор YouTube-канала Combat Crew с 2 миллионами подписчиков Игорь Рязанцев взял редкую 52-летнюю машину у знакомого. В момент столкновения он стоял на месте, но в него врезался грузовик.

В Санкт-Петербурге автор автомобильного YouTube-канала Combat Crew Игорь Рязанцев попал в ДТП с двумя грузовиками на раритетном пикапе Chevrolet El Camino. Об этом сообщает Telegram-канал "78 Новости".

Автор YouTube-канала с 2 миллионами подписчиков взял редкую 52-летнюю машину у знакомого, чтобы покататься и записать ролик. Блогер рассказал, что в момент столкновения стоял на месте. Затем в него врезался грузовик, после чего обе столкнувшиеся машины протаранили еще один грузовик. Блогер получил рассечение на переносице, ему потребуется наложение швов.

Авария с участием Chevrolet El Camino 1974 года выпуска произошла на Заставской улице. Раритетный пикап получил механические повреждения передней и задней частей. Ранее машина находилась в коллекции частного музея старинных автомобилей.

