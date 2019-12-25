В Узбекистане выходит обновлённый Chevrolet Cobalt: новый мотор, меньше данных и больше загадок

Двигатель сохранил чугунный блок цилиндров и рассчитан на использование бензина от АИ-91 до АИ-98, а также на работу с газобаллонным оборудованием, включая метан.

В Узбекистане готовятся к старту продаж обновлённого Chevrolet Cobalt 2025 года, одной из самых популярных моделей на местном рынке. Как выяснил 110km.ru, на первый взгляд изменений немного, но под капотом — совершенно новый двигатель, соответствующий стандарту Евро-5, который вызывает больше вопросов, чем ответов.

Как сообщает Chevrolet Uzbekistan, обновлённый Cobalt получил мотор с индексом B12D2 L2B, где главная особенность — отсутствие клапана EGR, отвечающего за рециркуляцию выхлопных газов. Обычно именно эта система помогает снижать уровень вредных выбросов, поэтому эксперты гадают, каким образом инженерам удалось уложиться в экологические нормы без неё.

Двигатель сохранил чугунный блок цилиндров и рассчитан на использование бензина от АИ-91 до АИ-98, а также на работу с газобаллонным оборудованием, включая метан. При этом двигатель оснастили новой алюминиевой головкой блока и системой изменения фаз газораспределения на обоих распредвалах. Всё это должно улучшить экономичность и снизить токсичность выхлопа.

Однако официальных данных о мощности и крутящем моменте пока нет — производитель удалил характеристики с сайта UzAuto Motors Powertrain, что вызвало недоумение у покупателей и специалистов.

Тем временем дилеры уже начали принимать автомобили. В продаже появятся версии Cobalt Style MCM и Cobalt Midnight MCM — с обновлённой приборной панелью, подогревом сидений, круиз-контролем и мультимедиа с Android Auto и Apple CarPlay. Цены варьируются от 156 до 165 миллионов сумов (примерно 1,05–1,11 млн рублей). Онлайн-продаж не будет — оформить покупку можно только в автосалонах.

Официальный старт продаж намечен на 3 ноября. Пока же обновлённый Cobalt остаётся главным автособытием осени в Узбекистане — с новым двигателем, но всё ещё с загадками под капотом.

Фото: UzAuto Motors