В Южно-Сахалинске продают редкий Chevrolet El Camino

Третье поколение El Camino стало легендой ещё при жизни — автомобиль объединял спортивный характер купе и практичность пикапа.

В Южно-Сахалинске выставлен на продажу уникальный пикап Chevrolet El Camino 1968 года выпуска — настоящий символ американской эпохи маслкаров. Этот автомобиль сочетает мощь классики с современными технологиями, включая одну из самых необычных аудиосистем в России. Его цена сопоставима со стоимостью квартиры, но за ней стоит история, страсть и внимание к деталям, выяснил портал 110km.ru.

Третье поколение El Camino стало легендой ещё при жизни — автомобиль объединял спортивный характер купе и практичность пикапа. Представленный экземпляр был привезён в Россию в 2013 году и с тех пор находился у одного владельца. За всё время машина проехала всего около тысячи километров, что делает её практически коллекционной.

Кузов окрашен в насыщенный красный цвет без следов ржавчины и ремонта — редкость для автомобилей 60-х годов. Под капотом — 5,7-литровый мотор LT1 350 в паре с трёхступенчатым автоматом. Но главное, что отличает этот El Camino, — впечатляющая аудиосистема. В кузове установлена складная "бразильская" звуковая стена с усилителями Pioneer и Ural, динамиками Hertz и головным устройством Aura Indigo. Конструкция поднимается и опускается с помощью электролебёдки, а питание обеспечивают шесть аккумуляторов AMG.

Салон полностью перешит в кожу, сохранил оригинальный руль и получил современные опции — электрические стеклоподъёмники и пневмоподвеску. Несмотря на обновления, автомобиль сохранил свой ретро-шарм и дух американской классики.

Владелец прилагает оригинальные документы, каталог, буклет и чехол для кузова. Продавец готов организовать осмотр для покупателей из других регионов.

Фото: auto.ru