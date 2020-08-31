Skoda перевернулась на перекрёстке Московского проспекта и собрала пробку

Предполагается, что всего в ДТП были задействованы 3 авто.

В понедельник, 9 октября, в Московском районе Северной столицы произошла авария с "перевёртышем". На перекрёстке Кузнецовской улицы и Московского проспекта на крышу приземлилась Skoda. Об этом сообщил Telegram-канал "Мегаполис".

Предполагается, что всего в ДТП были задействованы 3 авто. Данных о пострадавших не поступало. На месте аварии скопилась внушительная пробка в сторону центра.

На данный момент движение по Московскому проспекту восстановлено.

Ранее мы сообщили о том, что климатические условия отменили разводку мостов в Петербурге ночью 8 октября.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер