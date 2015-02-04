Климатические условия отменили разводку мостов в Петербурге ночью 8 октября

Ночью 8 октября разводку мостов по Неве и Большой Неве отменили из-за климатических условий. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест" 7 октября.
По данным "Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночь на воскресенье ветер достиг скорости 5-13 м/с. Он вновь повалил деревья.
Улица Белы Куна, 6/1. Дерево упало на автомобили.
Упало дерево и у дома 24 по Стародеревенской улице.
Кроме того, вечером в субботу жители Северной столицы и Ленобласти стали свидетелями первого снега.
Ранее из-за шторма в Балтийском море в порту Петербурга закрывали судоходство.
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