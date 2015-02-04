Климатические условия отменили разводку мостов в Петербурге ночью 8 октября

Вечером 7 октября порывы ветра достигли 5-13 м/с.

Ночью 8 октября разводку мостов по Неве и Большой Неве отменили из-за климатических условий. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест" 7 октября.

По данным "Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночь на воскресенье ветер достиг скорости 5-13 м/с. Он вновь повалил деревья.

Улица Белы Куна, 6/1. Дерево упало на автомобили.

Упало дерево и у дома 24 по Стародеревенской улице.

Кроме того, вечером в субботу жители Северной столицы и Ленобласти стали свидетелями первого снега.

Ранее из-за шторма в Балтийском море в порту Петербурга закрывали судоходство.

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