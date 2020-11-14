Технические разводки мостов Петербурга завершат в конце декабря

Последние ночные разводки пройдут на Троицком мосту.

Технические разводки мостов в Санкт-Петербурге завершатся 26 декабря, последним объектом станет Троицкий мост, который разведут для профилактических работ в две ночи. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

В "Мостотресте" сообщили, что Троицкий мост будет разведён в ночь с 22 на 23 декабря, а также в ночь с 25 на 26 декабря. После этого технические разводки в городе будут завершены. Отмечается, что мероприятия проводятся в рамках подготовки мостовых сооружений к межнавигационному периоду и направлены на проверку механизмов и конструкций.

По данным учреждения, в ноябре технические разводки переправ в Санкт-Петербурге выполнялись 31 раз. В зимний период специалисты продолжат межнавигационный ремонт и техническое обслуживание мостов. Работы направлены на обеспечение полной готовности переправ к следующему навигационному сезону.

Фото: Piter.TV