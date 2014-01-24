В РФ впервые создали анимацию разведения петербургских мостов

Сервис оживил шесть знаменитых переправ Северной столицы.

Впервые в России геосервис 2ГИС начал демонстрировать реальную анимацию процесса разведения петербургских мостов, синхронизированную с актуальным графиком, сообщили "Петербургскому дневнику" в пресс-службе компании.

Графическое представление соответствует реальной картине: днём все мосты соединены, а ночью, в период навигации (с апреля по ноябрь), они раскрываются согласно официальному расписанию. Пользователь сам может инициировать процесс разведения моста простым кликом мыши, наблюдая плавное подъёмное движение конструкции.

Сервис оживил шесть знаменитых переправ Северной столицы:

Дворцовый мост;

Троицкий мост;

Благовещенский мост;

мост Александра Невского;

Биржевой мост;

Литейный мост.

Усилия позволили сделать мосты Петербурга не просто статичными элементами карты, а настоящим интерактивным инструментом навигации. Пользователям добавили возможность подробно рассмотреть мосты, приблизить и отдалить их, оценить реальные механизмы функционирования конструкций. Подобного функционала пока нет ни у одного другого российского картографического сервиса, рассказал руководитель отдела разработки картографии 2ГИС Андрей Кочанов. Он добавил, что данная функция полезна туристам и горожанам, планирующим прогулки вдоль реки Нева или ночные экскурсии по воде, позволяя избежать непредвиденных обстоятельств, связанных с закрытием путей вследствие разведения мостов.

Новая возможность уже интегрирована в последнюю версию мобильного приложения 2ГИС для платформы Android и доступна на веб-сайте 2GIS.RU. Владельцы устройств Apple получат обновление с возможностью визуализировать развод мостов в ближайшее время.

Фото: пресс-служба 2ГИС