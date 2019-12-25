Стало известно, какие мосты будут разводить до 10 апреля в Петербурге

Отмечается, что разводка и наводка могут быть осуществлены в любой момент в рамках указанных промежутков.

В пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест" накануне поделились расписанием разводки мостов до 10 апреля.

В ночь с 6 на 7 апреля будут открыты Литейный мост (с 01:40 до 04:45), Дворцовый мост (с 01:10 до 04:55), Благовещенский мост (с 01:25 до 05:00), а также Биржевой мост (с 02:00 до 04:55). Ночью 8 апреля разведут Большеохтинский мост с 02:00 до 05:00, Троицкий мост с 01:20 до 04:50, Дворцовый мост с 01:20 до 04:50, Благовещенский мост с 01:25 до 05:00, Тучков мост с 02:00 до 04:55 и Сампсониевский мост с 01:30 до 04:30. В ночь на 9 апреля станут недоступными для водителей Благовещенский мост (в 01:25-05:00), Биржевой мост (02:00-04:55), Тучков мост (02:00-04:55) и Сампсониевский мост (с 01:30 до 04:30), а ночью 10 апреля – Сампсониевский мост (01:30-04:30) и Гренадерский мост (01:30-04:30).

