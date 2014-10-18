Появилось расписание технических разводок мостов в Петербурге

В Петербурге сотрудники "Мостотреста" приступают к межнавигационному обслуживанию переправ. В частности, ночью 2 декабря для профилактических работ разведут Троицкий (с 01:20 до 04:50), Благовещенский (в 01:25-05:00) и Тучков (с 02:00 до 04:55) мосты.
График разводок в ночь со 2 на 3 декабря:
– Володарский мост – с 02:00 до 05:30;
– Большеохтинский мост – с 02:00 до 05:00;
– Благовещенский мост – с 01:25 до 05:00;
– Тучков мост – с 02:00 до 04:55.
Расписание разводок переправ ночью 4 декабря:
– Володарский мост – с 02:00 до 05:30;
– Большеохтинский мост – с 02:00 до 05:00;
– Благовещенский мост – с 01:25 до 05:00;
– Биржевой мост – с 02:00 до 04:55.
С графиком можно ознакомиться в tg-канале "Мостотреста".
Разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках указанных промежутков, но не обязательно займет все указанное время.
Пресс-служба "Мостотреста"
Фото: пресс-служба "Мостотреста"
