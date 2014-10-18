  1. Главная
Появилось расписание технических разводок мостов в Петербурге
Сегодня, 13:09
В частности, ночью 2 декабря для профилактических работ разведут Троицкий, Благовещенский и Тучков мосты.

В Петербурге сотрудники "Мостотреста" приступают к межнавигационному обслуживанию переправ. В частности, ночью 2 декабря для профилактических работ разведут Троицкий (с 01:20 до 04:50), Благовещенский (в 01:25-05:00) и Тучков (с 02:00 до 04:55) мосты. 

График разводок в ночь со 2 на 3 декабря: 

– Володарский мост – с 02:00 до 05:30;

– Большеохтинский мост – с 02:00 до 05:00;

– Благовещенский мост – с 01:25 до 05:00;

– Тучков мост – с 02:00 до 04:55. 

Расписание разводок переправ ночью 4 декабря: 

– Володарский мост – с 02:00 до 05:30;

– Большеохтинский мост – с 02:00 до 05:00;

– Благовещенский мост – с 01:25 до 05:00;

– Биржевой мост – с 02:00 до 04:55. 

С графиком можно ознакомиться в tg-канале "Мостотреста"

Разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках указанных промежутков, но не обязательно займет все указанное время.

Пресс-служба "Мостотреста"

Ранее мы рассказывали о том, что в "Мостотресте" сменилось руководство. 

Фото: пресс-служба "Мостотреста" 

Теги: мостотрест, разводка мостов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

