Пристань на Стрелке Васильевского острова приведут в порядок по мировому соглашению КГИОП и "Мостотреста"

В апреле КГИОП и СПб ГБУ "Мостотрест" заключили мировое соглашение, в рамках которого обязались провести ремонт и реставрацию ряда объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге. В частности, соглашение предусматривает ремонт пристани со спусками и пандусами на Стрелке Васильевского острова. Согласно охранному обязательству, утвержденному в 2018 году, ремонт этой пристани должен был быть выполнен в течение 12 месяцев с момента его утверждения, пишет "Деловой Петербург".

Кроме того, по условиям соглашения, должны быть отреставрированы или отремонтированы три спуска со львами, включая спуск у Дворцового моста, на набережной Макарова и с фигурами "Ши-цза" на Петровской набережной. Также в список работ включены шесть мостов, среди которых Троицкий, и участки набережных, включая Дворцовую и Адмиралтейскую. Всего речь идет о ремонте примерно 20 объектов в пяти районах города. На 24 объектах также должны быть установлены информационные надписи и обозначения.

Пресс-секретарь КГИОП Ксения Черепанова сообщила, что с 2022 года комитет начал практику предъявления исковых заявлений, содержащих требования о выполнении различных видов работ по сохранению объектов культурного наследия, принадлежащих одному правообладателю. Ранее подобные соглашения уже были заключены по делам, связанным с Пулковской обсерваторией и музеями-заповедниками "Петергоф" и "Павловск".

На данный момент, по словам Черепановой, с разрешения КГИОП уже ведутся работы на Дворцовой набережной, где был заключен госконтракт на сумму около 90 миллионов рублей. Также согласована проектная документация по Петровской и Октябрьской набережным, а проектирование продолжается по набережной Крюкова канала, Аларчину мосту и мосту Ломоносова.

В "Мостотресте" отметили, что недавно был отреставрирован старинный спуск — пристань со сфинксами фараона Аменхотепа III на Университетской набережной. Работы были завершены в 2023 году и включали реставрацию гранитных плит, ступеней, бронзовых торшеров и скульптур грифонов. Состояние пристани сейчас оценивается как исправное. Скульптуры сфинксов, расположенные на этой пристани, переданы в ведение Государственного музея городской скульптуры и считаются музейными предметами.

