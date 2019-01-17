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Из-за шторма в Балтийском море в порту Петербурга закрыто судоходство
Сегодня, 16:31
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Из-за шторма в Балтийском море в порту Петербурга закрыто судоходство

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В портах Усть-Луга, Санкт-Петербург и Балтийск из-за шторма в Балтийском море и Финском заливе закрыто судоходство 7 октября.

Штормовая погода в Балтийском море и Финском заливе привела к закрытию судоходства в портах Усть-Луга, Санкт-Петербург и Балтийск. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Как сообщает компания "Оборонлогистика", занимающаяся морскими перевозками грузов в Калининградскую область, суда пережидают непогоду у причалов в портах или на рейде.

По прогнозам, шторм сохранится до 9 октября, а высота волн превысит 4,5 метра, а порывы ветра достигнут 30 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 8 октября.

Фото: Piter.TV

Теги: залив, погода, судоходство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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