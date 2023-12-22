В Ленобласти 28 апреля будет тепло и дождливо

Днём +13...+18 градусов.

В Ленинградской области в воскресенье, 28 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами, днём в большинстве районов пройдёт кратковременный дождь. Местами ночью возможен слабый туман, днём – гроза. Ветер ночью южных направлений 2-7 м/с, днём юго-западный, западный 4-9 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, местами до -1, днём +13...+18 градусов, местами, преимущественно на севере, до +10 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: pxhere; МЧС