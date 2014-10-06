В Новосибирской области в ДТП погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Инцидент произошел утром 23 сентября на 1180-м километре трассы Р-254 "Иртыш". По предварительным данным, столкнулись три фуры и "Газель". В результате аварии скончался водитель "Газели".
Также сообщается, что при столкновении загорелись одна из фур и "Газель". Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего ДТП.
Фото: Прокуратура Новосибирской области
