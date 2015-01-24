  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:06
87
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Иркутске в ДТП с маршруткой пострадали восемь человек

0 0

Движение ограничено по двум полосам.

В Иркутске в ДТП с маршруткой пострадали восемь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Иркутской области.

Инцидент произошел утром 23 сентября на Академическом мосту. По предварительным данным, маршрутный автобус столкнулся с иномарками BMW и Toyota Caldina, после чего опрокинулся на бок. В результате аварии пострадали семь пассажиров автобуса и один пассажир BMW. Им оказали медицинскую помощь.

Движение ограничено по двум полосам. Районная прокуратура организовала проверку по сообщению о ДТП. Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее мы сообщали, что в Пензенской области автобус столкнулся с легковым автомобилем.

Видео: Telegram / ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38

Теги: дтп, иркутск, маршрутка, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии