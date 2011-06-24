В результате ДТП погибли три человека.

В Пензенской области автобус столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел на 604-м километре автодороги М5 "Урал". По данным ведомства, автомобиль "Лада Калина" столкнулся с автобусом, выполнявшем рейс из Москвы в Кузнецк. В результате аварии погибли водитель и два пассажира "Лады". Также сообщается о трех пострадавших пассажирах автобуса. Их госпитализировали. Прокуратура начала проверку на предмет правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Видео: Прокуратура Пензенской области