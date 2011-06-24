В числе пострадавших есть двое детей.

В Челябинске в результате ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 18 сентября на улице Мамина. По данным ведомства, женщина за рулем Nissan при выезде со второстепенной дороги на главную столкнулась с автомобилем Datsun. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей. Обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Видео: Госавтоинспекция Челябинска