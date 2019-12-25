  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Орловской области три человека погибли в ДТП с автобусом
Сегодня, 10:24
120
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В Орловской области три человека погибли в ДТП с автобусом

0 0

Сотрудники МЧС и областные спасатели проводили деблокировку тел погибших.

В Орловской области три человека погибли в ДТП с автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС.

Инцидент произошел в ночь на 16 сентября недалеко от поселка Добрый. Водитель автомобиля ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом YUTONG ZK, перевозившего пассажиров из Белгорода в Москву. В результате аварии водитель ВАЗ-2115 и его два пассажира скончались от полученных травм. Сотрудники МЧС России и областные спасатели проводили деблокировку тел погибших.

Ранее мы сообщали, что в Хабаровске в ДТП пострадали четыре человека.

Фото: МЧС Орловской области

Теги: автобус, дтп, жертвы, орловская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии