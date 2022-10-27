  1. Главная
В Хабаровске в ДТП пострадали четыре человека
Сегодня, 9:09
Всех пострадавших увезли в больницы.

В Хабаровске в результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел утром 16 сентября на Березовском шоссе. По данным ведомства, водитель Toyota Cresta выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с УАЗом. Водители обоих автомобилей получили травмы. Также пострадали два пассажира УАЗа. Всех пострадавших увезли в больницы.

Ранее мы сообщали, что в Приморье в результате ДТП погибли два человека.

Фото: Госавтоинспекция города Хабаровска

Теги: дтп, пострадавшие, хабаровск
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

