В Хабаровске в ДТП пострадали четыре человека

В Хабаровске в результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел утром 16 сентября на Березовском шоссе. По данным ведомства, водитель Toyota Cresta выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с УАЗом. Водители обоих автомобилей получили травмы. Также пострадали два пассажира УАЗа. Всех пострадавших увезли в больницы.

Фото: Госавтоинспекция города Хабаровска