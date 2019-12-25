Также сообщается о двух пострадавших.

В Приморье в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел на 22 километре автодороги "Уссурийск-Пограничный". По данным ведомства, водитель Toyota Vitz выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Nissan Primera, после чего также столкнулся с машиной HONG CHANG WEI LONG.

В результате аварии водитель и пассажир Toyota Vitz погибли на месте. Также сообщается о двух пострадавших. Ими оказались водитель и пассажир Nissan Primera. Пострадавших госпитализировали. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото: Полиция Приморья