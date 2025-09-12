Водитель грузового автомобиля с травмами доставлен в медицинское учреждение.

Четыре человека погибли в ДТП в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в ночь на 12 сентября на 1 115-м км трассы М-5 "Урал". Автомобиль Ford Mondeo столкнулся с грузовой "Газелью", в результате чего легковушка загорелась. Водитель иномарки и два его пассажира погибли на месте. Также погиб пассажир "Газели". Водитель грузового автомобиля с травмами доставлен в медицинское учреждение. Прокуратура координирует работу правоохранителей и аварийно-спасательных служб на месте аварии.

Видео: Прокуратура Самарской области