В Подмосковье задержали серийных организаторов преднамеренных ДТП. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, с начала 2024 года злоумышленники спланировали и устроили не менее шести ДТП в Мытищах. Отмечается, что организаторы хотели получить страховые выплаты. Таким образом им удалось незаконно получить свыше 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА