Сегодня, 10:25
В Подмосковье задержали серийных организаторов преднамеренных ДТП

Мошенникам удалось незаконно получить свыше 2 млн рублей.

В Подмосковье задержали серийных организаторов преднамеренных ДТП. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, с начала 2024 года злоумышленники спланировали и устроили не менее шести ДТП в Мытищах. Отмечается, что организаторы хотели получить страховые выплаты. Таким образом им удалось незаконно получить свыше 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Брянске задержали мужчину, угрожавшего ножом работницам цветочного павильона.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

