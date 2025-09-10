Для задержания злоумышленника пришлось применить силу и специальные средства.

В Брянске задержали мужчину, угрожавшего ножом работницам цветочного павильона. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, утром в цветочный павильон ворвался мужчина, который начала угрожать расправой двум работницам. В руках у злоумышленника был нож. Он также взял с прилавка садовый секатор.

Женщины спрятались от злоумышленника в подсобном помещении. Их эвакуировали через окно прибывшие на место сотрудники полиции. Для задержания мужчины пришлось применить силу и специальные средства. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА