В Ульяновске изъяли более 55 тонн немаркированной рыбной продукции. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, руководитель одного из предприятий в Ульяновском районе организовал нелегальное производство рыбной продукции. Злоумышленник сбывал готовый товар в различные регионы страны.

Общая сумма изъятой продукции составила порядка 18 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА