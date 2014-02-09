Сумма ущерба составила 12,7 млн рублей.

Полиция Москвы уличила двух арендаторов в хищении концертного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным следствия, в период с середины июля по начало августа этого года злоумышленники у четверых граждан комплекты сценической аппаратуры под предлогом поведения концертов и мероприятий. Они арендовали специальные площадки в центре столицы. Получив оборудование, аферисты в ночное время приезжали на фургонах с ничего не подозревающими нанятыми водителями, загружали его в кузов и скрывались.

Сумма ущерба составила 12,7 млн рублей. Оперативники установили и задержали двух подозреваемых. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Марий Эл задержали нетрезвого водителя, который перевозил на коленях ребенка.

Видео: ГУ МВД России по Москве