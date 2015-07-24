  1. Главная
Сегодня, 9:09
В Марий Эл задержали нетрезвого водителя, который перевозил на коленях ребенка

В отношении нарушителя составлены административные материалы.

В Марий Эл задержали нетрезвого водителя, который перевозил на коленях ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, в поселке Сернур сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль "Нива", за рулем которого находился 47-летний мужчина. У него на коленях сидел пятилетний сын. Кроме того, у водителя имелись признаки алкогольного опьянения.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина не имел при себе полис ОСАГО, а также не оплатил предыдущий штраф за нарушение ПДД. В отношении нарушителя составлены административные материалы.

Видео: МВД по Республике Марий Эл

