В Марий Эл задержали нетрезвого водителя, который перевозил на коленях ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
По данным следствия, в поселке Сернур сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль "Нива", за рулем которого находился 47-летний мужчина. У него на коленях сидел пятилетний сын. Кроме того, у водителя имелись признаки алкогольного опьянения.
В ходе проверки выяснилось, что мужчина не имел при себе полис ОСАГО, а также не оплатил предыдущий штраф за нарушение ПДД. В отношении нарушителя составлены административные материалы.
Видео: МВД по Республике Марий Эл
