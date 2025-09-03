Иностранцы платили злоумышленникам 30-45 тысяч рублей за поддельные документы.

В Ставрополье выявили преступное сообщество, незаконно легализовавшее не менее 380 иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным следствия, 36-летний житель Пятигорска создал организованную группу из трех структурных подразделений. Он арендовал помещение, где организовал аудиторию для фиктивного проведения экзаменов на знание русского языка, истории и законодательства РФ.

Иностранцы платили злоумышленникам 30-45 тысяч рублей за поддельные документы. Возбуждены уголовные дела.

Видео: ГУ МВД России по Ставропольскому краю