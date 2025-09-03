В Ставрополье выявили преступное сообщество, незаконно легализовавшее не менее 380 иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По данным следствия, 36-летний житель Пятигорска создал организованную группу из трех структурных подразделений. Он арендовал помещение, где организовал аудиторию для фиктивного проведения экзаменов на знание русского языка, истории и законодательства РФ.
Иностранцы платили злоумышленникам 30-45 тысяч рублей за поддельные документы. Возбуждены уголовные дела.
Ранее мы сообщали, что в Якутске выявили нелегалов из Филиппин, предоставлявших клининговые услуги.
Видео: ГУ МВД России по Ставропольскому краю
