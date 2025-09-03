  1. Главная
Сегодня, 13:53
В Якутске выявили нелегалов из Филиппин, предоставлявших клининговые услуги

За нарушение режима пребывания все задержанные привлечены к ответственности.

В Якутске выявили нелегалов из Филиппин, предоставлявших клининговые услуги. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, мигрантов обнаружили в нескольких арендованных квартирах по улицам Ойунского и Каландаришвили, а также в одном из домов 202-го микрорайона. Правоохранители выявили 23 нелегалов, преимущественно женщин. Отмечается, что пятеро из них прибыли в Россию по туристической визе и остались после ее истечения. За нарушение режима пребывания все задержанные привлечены к ответственности.

Ранее мы сообщали, что в Волгограде перекрыли канал незаконной миграции.

Видео: МВД по Республике Саха (Якутия)

