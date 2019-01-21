В общей сложности злоумышленники зарегистрировали более 1200 иностранных граждан.

В Волгограде перекрыли канал незаконной миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, злоумышленники организовали массовую постановку на миграционный учет приезжих из стран Средней Азии. Фигуранты заключали с ними фиктивные трудовые договоры за денежное вознаграждение. Их регистрировали в жилых домах одного из садоводческих обществ, но фактически иностранцы проживали в других районах

В общей сложности злоумышленники зарегистрировали более 1200 иностранных граждан. Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых. В ходе обысков по местам жительства и в офисе изъяты паспорта, фиктивные трудовые договоры. Возбуждено уголовное дело. Всем нелегалам аннулирована регистрация и выданы предписания об обязанности покинуть территорию РФ.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА