Челябинская полиция задержала пособника телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, 31-летний мужчина откликнулся на предложение о подработке, поступившее от незнакомца. Он установил в ванной комнате своей квартиры два GSM-шлюза и роутер. С помощью этого оборудования мошенники из-за рубежа совершали звонки россиянам и обманным путем заставляли их перечислять деньги.

Один из пострадавших перевел аферистам 70 тысяч рублей. Подозреваемый был задержан в рамках уголовного дела. На время расследования ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Видео: УМВД по Челябинской области