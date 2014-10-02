  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:49
108
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Москве задержали подозреваемых в мошенничестве при заказах через популярный сервис доставки товаров

0 0

Ущерб превысил один миллион рублей.

В Москве задержали подозреваемых в мошенничестве при заказах через популярный сервис доставки товаров. Об этом  сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники использовали поддельные аккаунты, привязанные к различным телефонным номерам, через которые оформляли онлайн-заказы на доставку дорогостоящей электроники и продуктов питания. Один из них устроился курьером в службу доставки, предоставив о себе ложные сведения. Два других участника в роли клиентов делали заказы в онлайн-сервисе и оплачивали их.

После того как псевдокурьер забирал товар, аферисты отменяли заказ, чтобы оформить денежные возвраты. Похищенные товары они сбывали, а вырученные деньги тратили на свои нужды. Ущерб превысил один миллион рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в МВД назвали самый безопасный регион России.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: доставка, ирина волк, мвд россии, москва, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии