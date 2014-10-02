Ущерб превысил один миллион рублей.

В Москве задержали подозреваемых в мошенничестве при заказах через популярный сервис доставки товаров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники использовали поддельные аккаунты, привязанные к различным телефонным номерам, через которые оформляли онлайн-заказы на доставку дорогостоящей электроники и продуктов питания. Один из них устроился курьером в службу доставки, предоставив о себе ложные сведения. Два других участника в роли клиентов делали заказы в онлайн-сервисе и оплачивали их.

После того как псевдокурьер забирал товар, аферисты отменяли заказ, чтобы оформить денежные возвраты. Похищенные товары они сбывали, а вырученные деньги тратили на свои нужды. Ущерб превысил один миллион рублей. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА