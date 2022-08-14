В МВД назвали самый безопасный регион России

Самым безопасным регионом России за 2024 год стал Чукотский автономный округ. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на статистические данные МВД РФ.
Отмечается, что в Чукотском автономном округе зарегистрировано меньше всего преступлений за год. По данным МВД, в 2024-м в регионе было зафиксировано 865 преступлений. Вторым по этому показателю стал Ненецкий автономный округ, где зафиксировали 877 правонарушений. Тройку лидеров замкнула Ингушетия (1938). В топ-5 также вошли Магаданская область (2499) и Чеченская республика (2583).
Ранее мы сообщали, что в Москве задержали организатора и участника мошенничества под видом обучения работе с криптобиржами.
Фото: Piter.tv
