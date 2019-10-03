Общий ущерб составил предварительно 20 млн рублей.

В Москве задержали организатора и участника мошенничества под видом обучения работе с криптобиржами. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, в конце 2020 года злоумышленники разместили в Интернете объявления о наборе на обучение с последующим трудоустройством на крупных криптобиржах. Гражданам предлагалось открытие криптокошелька с возможностью продвижения на бирже собственных средств. Введенные в заблуждение люди передавали злоумышленникам деньги.

Общий ущерб составил предварительно 20 млн рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили организатора криминальной схемы. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА