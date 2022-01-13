Проводятся мероприятия, направленные на выявление соучастников противоправной деятельности.

В Нижегородской области выявили подпольный цех, производивший табачную продукцию. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержали предполагаемого организатора нелегального бизнеса. Он заявил, что занимался производством и хранением табачных изделий, а также транспортировал их в другие регионы России для последующего сбыта. Возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия, направленные на выявление соучастников противоправной деятельности.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА