Сегодня, 11:25
В Нижегородской области выявили подпольный цех, производивший табачную продукцию

Проводятся мероприятия, направленные на выявление соучастников противоправной деятельности.

В Нижегородской области выявили подпольный цех, производивший табачную продукцию. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержали предполагаемого организатора нелегального бизнеса. Он заявил, что занимался производством и хранением табачных изделий, а также транспортировал их в другие регионы России для последующего сбыта. Возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия, направленные на выявление соучастников противоправной деятельности.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали подозреваемого в преступлении, совершенном в 2008 году.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

